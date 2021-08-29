只能說熱火退役球星「閃電俠」韋德果然具備前輩應有風範嗎？曾效力熱火的前NBA球員諾里斯柯爾，最近受訪時自爆當年還是菜鳥時期，曾在一次練球時跟韋德打賭，結果贏走韋德一台保時捷跑車，韋德也發推分享這個新聞，且寫，「這是實話！」

諾里斯柯爾生涯前4個球季都在熱火度過，也幸運跟隨當年熱火「三巨頭」韋德、詹姆斯與波許拿下2012、2013年總冠軍，但讓他感到更加幸運的是，竟然可在一次平凡無奇的例行練球，跟韋德打賭贏了，直接就把韋德的保時捷跑車開回家。

「當時訓練剛結束，我在場上隨便投投，韋德把球傳給了我，我看著籃框跟他說，在中場投籃？他就說要跟我打賭，」柯爾說，「韋德知道我不賭博，也不賭錢，他告訴我假如投進，就開走他的保時捷，結果我投進了，他跟我說車子是我的了。」

儘管諾里斯柯爾待在熱火時期算是相當幸運，但當他在2015年離開熱火之後，就沒那麼好運了，因為他在2017年就找不到NBA新東家可待，還沒滿30歲就離開美國前往歐洲打拚，短短4年之內待過6隊，目前效力西班牙聯賽馬拉加隊。