輝瑞／BNT即將運抵台灣，中央流行疫情指揮中心規劃提供120萬劑給12至18歲學生施打，80萬劑給1至10類尚未接種第一劑疫苗的民眾，前桃園市議員王浩宇表示，根據日本統計，每百萬人接種輝瑞／BNT，就有19.6人死亡，認為輝瑞／BNT已被神化，「不見得最安全」。

王浩宇今（29）日凌晨於個人臉書指出，近200萬劑輝瑞／BNT來台後，將為台灣的12至18歲學生造冊施打，他提日本最新接種新冠疫苗數據說，每百萬人打輝瑞／BNT後，有19.6人死亡。

王浩宇接著表示，台灣118萬名學生施打前，家長簽署疫苗同意書時，是否都已經了解接種的風險，更認為輝瑞／BNT疫苗已被神話，「不見得真的最安全」。

根據日本厚生勞動省28日統計，每100萬人打莫德納後，有1.2人死亡；輝瑞／BNT則是每100萬人，有19.6人死亡，兩者比較，輝瑞／BNT的死亡率明顯高出許多，但該統計也強調，目前並未證實任一死亡個案，與疫苗有關。

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