台新銀行周姓理專涉盜領客戶資金達2.8億元案，不服遭一審延長羈押，提起抗告主張，並無資力逃亡海外。二審考量他於本案爆發後諮詢如何移民、脫產等，有羈押必要，裁定駁回。

42歲周男疑因長期投資炒期指虧錢，藉推銷基金、股票、債券等金融商品或私下協助客戶投資之際，要求客戶在多張空白出款表單用印或簽名。周男私下將客戶帳戶的金錢匯款至親友銀行帳戶，並利用他人帳戶製造資金斷點，最終再匯回自己名下帳戶。

檢方估計受害者6人，財損金額達新台幣2億8357萬餘元，台北地檢署於3月間依銀行法特別背信罪等起訴周男，求處10年以上重刑；案件移審台北地方法院，法官裁定周男羈押，之後又裁定延長羈押。

周男不服遭延長羈押，提起抗告主張，他或許有違反台新銀行內部規範，但與刑事責任無關，並無涉犯偽造文書、詐欺或銀行法背信罪嫌，他在國內有固定住居所、沒有外國籍，在國外也無資產，並無資力逃亡海外。

周男說，就算他曾與人聯繫有關移民、換護照等事，僅是他與友人討論案件結束後的工作事宜，他始終配合台新銀行及檢警調查，本件延長羈押違反比例原則，請求撤銷原裁定。抗告案由二審台灣高等法院審理。

二審認為，周男不法所得可能超過1億元，金額巨大，依卷證資料顯示，他於本案爆發後，有諮詢如何取得投資移民並取得護照，又與他人討論如何脫產以保留犯罪所得，或要求他人拒絕提供資料以拖延案件調查，甚至表達絕對不會償還款項的想法，明顯可見他企圖逃亡、隱匿、保留犯罪所得的主觀意念極為明確強烈，有事實足認他有逃亡以規避後續審判及執行之虞，此與他現有無資產或親友在海外無關。

二審指出，周男辯稱，他僅是受客戶委託代為投資，並非為自己不法獲利，所有投資均是在客戶知情且授權下進行等語，但這是否與事實相符，應由一審審判實體審理確認，並非羈押審查程序所應探究，且以目前一審審理進度觀之，周男確實有延長羈押必要，並無違反比例原則，其抗告主張無理由，予以駁回。（編輯：張雅淨）1100829