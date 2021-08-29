大陸演藝圈近期不平靜，陸續爆出鄭爽代孕、陰陽合約逃漏稅、吳亦凡涉誘姦未成年少女、張哲瀚打卡靖國神社、趙薇披日本「旭日旗」方巾疑辱華、趙麗穎及王一博的粉絲在網路互罵等，大陸政府決定要重新整頓娛樂圈，中央紀委國家監委網站（中紀委）昨（28日）發表一篇文章，直接點名多位流量藝人失德風範。

中紀委28日在官網PO一篇《深度關注｜流量明星翻篇了》，直指部份流量藝人明顯德不配位，像是鄭爽偷逃稅、頂流吳亦凡涉嫌強姦罪被逮捕、趙麗穎的極端粉絲拉踩引戰、李誕因發布低俗廣告被罰款87萬元，導致飯圈亂象頻傳，不僅網路空間搞得烏煙瘴氣、生態惡化，還帶給網友不良的示範，嚴重威脅到青少年的健全身心發展。

文中特別點名趙麗穎、王一博因在戲劇二度搭檔引起反彈，造成雙方粉絲在網路隔空互撕，演變成大型的網路罵戰，微博除了將相關違規帳號禁言、關閉，趙麗穎工作室官方帳號也得到禁言15天的處罰，官方批評：「管理失位，造成發聲引導不及時。藝人和經紀公司也應當對粉絲團體積極引導，及時發聲，負起相應管理責任，以協助營造和諧的網絡生態環境。」

趙麗穎、吳亦凡和鄭爽都被列為失德藝人。（圖／微博@趙麗穎官方工作室、吳亦凡；達志）

接著，中紀委提到鄭爽逃漏稅，引用中央財經大學法學院副院長於文豪的說法，「這些流量藝人具有較高的收入能力和收入水平，社會影響力大，示範效應明顯，應當認真履行納稅人義務，做守法的表率。」以及吳亦凡涉嫌誘姦未成年、張哲瀚打卡靖國神社等事件，通通批評為失德失範藝人，中國電視劇製作產業協會編劇工作委員會會長汪海林表示：「個別明星藝人出現的失德違法情況不是偶然的，全行業應該認真反思，從中吸取教訓，並主動做出改變。」

不只中紀委將整頓演藝圈，中央網信辦27日也發布《關於進一步加強飯圈亂象治理的通知》，提出取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司等10項措施，大力要求積極管理娛樂圈。