屏東東港分局日前獲報某家養身館疑似有外籍女子非法從事性交易，27日晚間騎往臨檢，破門而入時，發現一名男客癱軟在床上休息，而現場另一名越南應召女則在「清理戰場」，應召女裝傻，表示男客只是純按摩，但是警方現場發現保險套及現金2200元等證物，讓應召女無法賴帳，男子懊悔說，因為小姐「技巧太好」讓他全身軟綿綿，想休息一下再走，未料被警察就上門。

屏東市民生派出所27日晚間接獲線報，於屏東市中正路段有經營色情個人工作室，於是喬裝嫖客前往查緝，當場查獲55歲顏姓女子主動說明服務內容，現場發現已使用性交易物品，將顏嫌依違反社會秩序維護法送辦。

同時，崇蘭及大同派出所聯合查察自由路段，當場查獲20歲陳姓男嫖客與25歲穿著火辣的越南籍成姓女子正在從事性交易行為，並於現場發現已使用性交易物品，全案依違反社會秩序維護法案裁處。另查越南籍成嫌為逃逸移工，依規定移送移民署專勤隊處置。

另外東港警分局同時查獲一處養生館掛羊頭賣狗肉，雖為按摩業，但疫情期間仍私下經營接客從事性交易，員警獲報前往臨檢，當場查獲越南籍服務小姐與男客從事性交易，顯已完成人與人不當連結，負責人依刑法妨害風化罪移送屏東地檢署偵辦。另服務小姐及男客涉違反社會秩序維護法，全案依社秩法裁罰。

屏東縣警局新任劉印宮局長上任後特別強調須防範「毒趴」及「防堵人與人不當連結」，聯合縣府單位共同取締稽查，屏東警分局長劉清俊籲請民眾勿存有僥倖心態，將持續全面清查汽車旅館、出租套房等易發生性交易地點，加強查緝不法色情，避免成為防疫破口、危及民眾健康安全。