近日大陸演藝圈相當不平靜，繼鄭爽、吳亦凡出事被官方點名後，紅星趙麗穎工作室也因粉絲互鬥而被禁言，因演出瓊瑤劇《還珠格格》小燕子一角而成為華人圈天后的趙薇，也出了大事，近期她的作品無預警被全面下架，在原因不明的情況下，趙薇也被爆行蹤不明，甚至被目擊已飛到法國波爾多某名人酒莊中避風頭，細節曝光得越多，越讓人驚覺趙薇捲入的事情不簡單。

趙薇出事被認為案情不簡單，同樣不簡單的，還有她的交友圈，也因此她這回出事，眾人認為可能跟她這些有頭有臉的各界好友脫不了關係，她的好友名單可說相當豪華，相傳趙薇出道、走紅前，身旁朋友已多是有錢人家，交往的也不乏富一代、富二代之流，而她後來結為連理的老公黃有龍，也是出身名門商賈大戶，自身從商，身家億萬不止。

而趙薇婚後，老公支持她繼續演藝事業，同時也支持她一同投入資本圈，例如夫妻倆入股上市公司唐德影視，趙薇還因此被封為「女版巴菲特」，而2014年，趙薇夫妻以每股1.6港元，投入31億港幣買了阿里影業9.18%的股份，是阿里影業第二大股東，而外界總說趙薇跟馬雲是關係很好的朋友，但馬雲總否認，還說彼此見面不超過10次，但卻每次都會拍合照並且被曝光，而聲稱「不是朋友」的馬雲，旗下公司卻讓趙薇在投資4個月後，狠狠賺了70億。

此外，趙薇獨自擁有或參與的公司還有11個，包含她這次風波被關閉、註銷的4個，這之中，有個「香港文化產業聯合總會有限公司」，趙薇在其中擔任董事，除了她之外，董事會成員都是超級富豪，像是英皇主席楊受成、新世界發展及新創建董事會主席鄭家純、香港信和集團主席黃志祥、恆大集團董事局主席許家印等，每個幾乎都出身富貴之家，甚至是各國首富，足見趙薇背景雄厚，朋友圈一攤開，根本首富點將錄。