美國總統拜登昨（28）日才警告喀布爾機場在接下來24至36小時可能再度面臨恐攻，幾小時後美國駐阿富汗大使館就發布警示，呼籲美國公民「即刻」遠離機場周邊。

阿富汗喀布爾機場遭自殺炸彈客攻擊。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，美國駐阿富汗大使館28日稍晚發布安全警示，敦促美國公民遠離哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）周邊。

「由於特定、可信的威脅，所有美國公民應該即刻遠離包括南門、新內政部、機場西北邊靠進加油站的大門在內的機場周邊地帶。」

美國駐喀布爾大使館在聲明中表示：「現階段美國公民應該避免前往機場並避開所有機場大門。」

大使館也呼籲美國公民時刻警戒周遭環境，特別是人群。

喀布爾機場艾比門26日遭自殺炸彈客攻擊，導致13名美軍喪生、超過170名阿富汗人喪命，拜登昨日表示接下來24至36小時內，機場「非常有可能」再度面臨恐攻。

美軍27日出動無人機報復ISIS-K，造成2名ISIS-K高階成員喪命、1人受傷，拜登誓言這次空襲不會是最後一次，不過也坦言地面局勢非常危險，機場再被恐攻的威脅仍非常高。

自14日以來，美國已經撤離11萬1900人，當中5400人為美國公民，美國國務院指出，目前仍有350名美國人等待撤離，不過這是美國國務院所能證實等待撤離的公民人數。