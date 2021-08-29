美國總統拜登昨（28）日才警告喀布爾機場在接下來24至36小時可能再度面臨恐攻，幾小時後美國駐阿富汗大使館就發布警示，呼籲美國公民「即刻」遠離機場周邊。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「今日俄羅斯」（Russia Today）報導，美國駐阿富汗大使館28日稍晚發布安全警示，敦促美國公民遠離哈密德．卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）周邊。
「由於特定、可信的威脅，所有美國公民應該即刻遠離包括南門、新內政部、機場西北邊靠進加油站的大門在內的機場周邊地帶。」
美國駐喀布爾大使館在聲明中表示：「現階段美國公民應該避免前往機場並避開所有機場大門。」
大使館也呼籲美國公民時刻警戒周遭環境，特別是人群。
喀布爾機場艾比門26日遭自殺炸彈客攻擊，導致13名美軍喪生、超過170名阿富汗人喪命，拜登昨日表示接下來24至36小時內，機場「非常有可能」再度面臨恐攻。
美軍27日出動無人機報復ISIS-K，造成2名ISIS-K高階成員喪命、1人受傷，拜登誓言這次空襲不會是最後一次，不過也坦言地面局勢非常危險，機場再被恐攻的威脅仍非常高。
自14日以來，美國已經撤離11萬1900人，當中5400人為美國公民，美國國務院指出，目前仍有350名美國人等待撤離，不過這是美國國務院所能證實等待撤離的公民人數。
文章來源：Biden says another terrorist attack on Kabul airport is 'highly likely' while vowing that US retaliatory strike was not 'the last'
文章來源：US embassy in Afghanistan urges Americans to avoid travelling to the Kabul airport due to ‘specific credible threat’
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