以星象角度分析，金星回歸即將帶來好消息！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，天蠍座、金牛座、天秤座、雙子座、白羊座的桃花及好運將在近期一次降臨，在職場中，可斬斷小人，讓霉運遠離，戀愛方面則有機會遇見正緣，幫助趕跑爛桃花，一切都會越來越順遂。

▍第五名 天蠍座

金星回到天蠍座的第十二宮「玄秘宮」，今年上半年你在職場上可能處處碰壁，做什麼都不順，更有小人來搗亂，破壞你正在進行的工作，好險金星會幫助你實現願望，在不傷害到他人的前提下，只要誠心許願，吸引力法則就會站在你這邊，讓你心想事成、好運到。另外，過去你不斷努力精進自己，現在也到了收穫的時期，業績可望開紅盤，獎金、加薪樣樣來，讓你擺脫過往的不如意，在職場上得到更多成就。

▍第四名 金牛座

金星回到金牛座的第六宮「奴僕宮」在今年上半年你總是埋頭苦幹，公司有人離職或是出差，多餘的工作都落在你身上，讓你長期加班熬夜，健康因此亮起紅燈。如今金星回歸你的健康宮位，代表終於有機會喘口氣了！你的健康運會非常好，加上最近秋高氣爽，舒適的溫度使精神狀態變更好，只要多多運動，就能讓身體狀態更加提升，頭痛、腳痛、生理痛都將煙消雲散。

▍第三名 天秤座

天秤座的守護金星回歸命宮，讓你整個人沉浸在金星柔美的光環下，散發耀眼動人的自信光芒。天秤座的個人魅力與正緣桃花運會在此時大噴發，全新的愛情能量將趕跑過去遇到的爛桃花，將遇見一拍即合的戀人，他會對你大獻殷勤，相處時就連不說話都能感受到彼此的愛，是很適合走一輩子的好對象。

▍第二名 雙子座

金星回歸雙子座的戀愛宮位，在金星的加持之下，讓你從內而外閃閃發光，變得非常有魅力，許久不見的異性朋友或同事都會被你吸引，可望收到源源不絕的約會邀請，千萬別被嚇到，可把握機會多認識人，將你平常隱藏的真性情都展現出來，即可徹底擄獲對方的心，有機會很快進入交往階段，甚至動了結婚念頭，桃花降臨時擋都擋不住！

▍第一名 白羊座

金星回歸白羊座的關係宮，有伴者的戀情來到一個不上不下的卡關階段，兩人因為時間、距離無法常常見面，但這段時期卻是你們感情回溫的轉捩點！艾菲爾老師建議，主動邀約你的伴侶來一場不同於以往的約會，像是從未拜訪過的餐廳、充滿浪漫氣息的藝文場所，甚至是你手作的小卡片或禮物，都能讓對方感受到心意，也能喚起一開始交往的美好回憶，讓感情一直保持熱度。