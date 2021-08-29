【旅奇傳媒/編輯部報導】因應中央流行疫情指揮中心宣布警戒降至第二級，國內旅遊市場也將逐步復甦。交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處觀察疫情穩定後，並在配合各場域防疫指引措施前提下，宣布復駛「179養嘉湖口-幸福公車」、「台灣好行-61西濱快線」與「61-1支線」等3條公車路線，以期為雲嘉南濱海景點及觀光圈業者帶回人流。

西濱快線橫向串聯新營、鹽水，以及嘉義布袋著名景點高跟鞋教堂；縱向行經61快速道路，銜接北門水晶教堂、井仔腳鹽田、將軍馬沙溝、七股鹽山及鹽博物館等，以西濱鹽業文化景點及浪漫的婚紗美地為特色，美食、宗教文化、鹽業歷史、新奇特色亮點、自然鹽田景觀等都囊括在內的豐富旅遊路線。

▲北門水晶教堂。 圖：交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

「179養嘉湖口-幸福公車」由高鐵嘉義站發車，串接嘉義東石景點及雲林口湖觀光圈產業業者，沿線共設11個站點，沿途經過國立故宮博物院南部院區、朴子轉運站、東石先天宮、東石漁人碼頭、鰲鼓濕地森林園區（向禾休閒漁場）、好蝦冏男社、口湖遊客中心、馬蹄蛤主題館、第一鰻波工坊、台灣鯛生態園區等知名景點及特色產業，主打便捷幸福的公車接駁，能體驗當地特色產業遊程，藉此打造雲嘉南一日旅遊圈；為了維持防疫措施、場域品質，皆有人數控管，敬請各位旅客前往景點體驗時，務必提前致電預約，才能於防疫前提下，享受遊程及服務。

旅遊業者推出3款特色旅遊套票，購買「海線雙人嘗鮮記（限量15組）」、「候鳥秘境追風趣（限量50組）」或「鹽工鰻魚幸福便當（限量20組）」每人即可獲得【旅遊防疫安全包】1份，旅遊防疫安全包數量有限，要搶要快唷！9月還將推出集章抽好禮活動，請密切關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁。

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