國內新冠疫苗陸續到貨，指揮中心指揮官陳時中日前表示，現階段疫苗政策以提高第一劑疫苗覆蓋率為主，然而國外Delta變異株肆虐，境外移入幾乎是Delta，病毒已經攻到家門口，感染病權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，遇上Delta，疫苗打一劑跟沒有打差不多，主張要先施打第二劑疫苗。

國內先前大規模施打AZ疫苗的75歲以上長者，到9月3日之前，將有逾45萬名長者已經接種AZ滿10周，根據指揮中心規定，AZ疫苗兩劑間隔至少8周，而間隔10至12周，疫苗接種效果更佳。但第二劑接種不在指揮中心第7輪接種計畫裡，陳時中表示，這些人將另行安排，不排除再延長第二劑接種時間。

《聯合報》報導，台大兒童醫院院長黃立民表示，國外眾多研究都指出，各廠牌的疫苗2劑完整接種14天後，對Delta的保護力都下降很多，重症率、死亡率也提升，比原始病毒株、英國Alpha變異株更高，認為現在只打一劑疫苗要對抗Delta「有打跟沒打差不多」，因此主張要先施打第二劑。

目前國內境外移入個案幾乎都是感染Delta，昨天(28日)還出現一名國籍航空機師打完兩劑AZ仍被Delta突破性感染，且感染源不明，是國內機組員首例，陳時中昨天在記者會中也明確表示，對此將加嚴完整接種的機組員檢疫措施，同時秋冬病毒活躍期即將到來，能不能守住邊境將變得更困難。