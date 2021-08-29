難掩靦腆神情的「麟洋配」離開機場後，隨即搭乘縣府準備的吉普「戰車」沿著金城鎮主要街道，接受鄉親夾道歡迎。（李金生攝）

「拿金牌，回金門，配高粱」奧運羽球男雙金牌選手「台灣／金門之光」麟洋配今（29日）早搭機回金門，受到鄉親父老英雄式歡迎，遊行車隊經過之處擠爆人潮，鞭炮聲四起。「李洋、王齊麟我愛你!」街道兩旁歡呼聲此起彼落，讓平日寂靜的金門街頭一下沸騰起來，地方民眾都說比過年還熱鬧。

李洋、王齊麟是在今早搭乘華信班機到金門， 9時30分班機一落地，「來了!」、「來了！」一下傳遍尚義機場候機大廳。金牌戰決賽前夕透過越洋電話勉勵他們再接再厲，拿金牌回金門配高粱的楊鎮浯縣長率同縣府團隊偕金門縣體育會理事長唐麗輝、李氏宗親會拉開紅布條熱烈歡迎。

李洋的父親李峻淯曾經是憲兵軍官，擔任「七海內衛」近身保護蔣經國，金門縣精忠衛隊與有榮焉，也發動昔日袍澤到場歡迎，分享來自國際體壇的最高榮譽，現場洋溢熱鬧喜氣。

一臉開心但也難掩靦腆神情的「麟洋配」離開機場後，隨即搭乘縣府準備的吉普「戰車」沿著金城鎮主要街道，接受鄉親夾道歡迎，再轉入金寧鄉回到李洋的故鄉古寧頭，沿途鞭炮聲響徹雲霄，鄉親紛紛豎起大拇指稱讚：「世界第一，有夠厲害!」，還有人高喊:「拿金牌，乾一杯!」引來大家哈哈大笑，蜂擁迎接的鄉親都興奮到不行！

黃金男雙麟洋配載譽返鄉，搭上戰車在金門街道繞行，不少鄉親還掛上紅布條，歡慶這2位台灣英雄。（李金生攝）

金門縣府為了慶祝麟洋返鄉，特別準備的吉普「戰車」掛上慶祝布條沿著金城鎮主要街道繞行。（李金生攝）

為了歡慶麟洋配，金門街頭也出現重機車隊，一同歡慶。（李金生攝）

11時許，李洋一行將赴古寧頭「雙鯉古地」關帝廟祭拜，感謝境主神明庇佑在奧運過關斬將，一舉拿下金牌。隨後前往懸掛「勇奪金牌、榮耀宗族」、「載譽歸國、榮耀返鄉」大紅彩的南山李氏家廟祭祖，將這份無上榮耀呈獻給列祖列宗，也與一路替他們加油打氣的宗親分享。

下午，「麟洋配」將出席縣府為他們舉辦的「齊心協力，洋名國際」記者會，楊鎮浯縣長將頒發李洋獎金235萬元外，縣體育會理事長唐麗輝也將致贈獎牌，表彰他們拚戰不懈，為國家爭取最高榮譽。「麟洋配」則回贈簽名羽球拍，期待有更多人加入羽球運動。

縣府另安排下午4時在金湖綜合體育館舉辦「洋名四海齊力固金」見面會，與地區和學校羽球選手相見歡。明天上午則出席金酒公司「麟洋配紀念酒」抽籤會，現場將由電腦亂碼抽出3萬6000盒幸運買主。