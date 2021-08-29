科偵隊6月17日偵破販毒案。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

因新冠肺炎疫情關係，今年度全國各縣市在查緝毒品案件多呈現下降趨勢，在查緝製造、運輸、販賣及意圖販賣而持有毒品犯罪者下降達29.44％，而台南市下降1.94％，成效在直轄市中排名第1，表示在打擊藥頭部分並未因疫情關係而放鬆。

台南市政府警察局表示，除了積極溯源查緝藥頭之外，也針對曾遭查獲毒品案件之公開營業處所、民眾舉發涉毒處所及易查獲毒品案件之路段實施控管及臨檢等作為，採機動、反覆檢查方式，以構成綿密緝毒網絡。

近期全國發生多起汽車旅館集體施用毒品案件，警察局也與衛生局、經濟發展局、觀光旅遊局及等相關局處，對遭查獲施用或持有毒品之營業場所實施列管並不定期稽查，以淨化轄區治安環境。

另在第三、四級毒品裁罰案件則採逐案控管，對於未參加毒品危害講習人員亦即時辦理裁罰作業，以期提升矯正效果，希望透過查緝、整合、防制等面向，因應台南市毒品特性，滾動式持續推動打擊毒品工作，全力打造無毒家園。