兩名美國官員說，五角大廈為了報復「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）自殺炸彈客26日恐攻阿富汗首都喀布爾的機場，導致13名美軍和近200名阿富汗人喪生，周六動用無人機，殲滅了兩名ISIS-K目標，並傷及第3人。

據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）28日報導，這次空襲由波斯灣出動的「死神」（Reaper）無人機執行任務，並發射了綽號為「忍者」炸彈的特製AGM-114R9X飛彈，成功執行任務。而它是AGM-114「地獄火」（Hellfire）飛彈的秘密改型。這款飛彈的特殊之處在於，它以6把折疊彈出式利刃，取代了爆炸性彈頭。

當初美軍會發展這款飛彈，是要將平民死傷降到最低，避免因為強力爆炸，導致目標和周遭環境嚴重毀損。不過，它上面的刀刃十分鋒利，能削鐵如泥，穿透建築和車身。

綽號為「忍者」炸彈的特製AGM-114R9X飛彈

據說「蓋達」組織2號人物馬士禮（Abu Khayr al-Masri）2017年2月就是被這「飛行忍者」除掉的。馬士禮的座車當時受損最嚴重的，就是前座的乘客位，但車身其他部位的損傷卻降到最低，而這正是AGM-114R9X的特徵。不過，據說美軍極少動用這種武器。