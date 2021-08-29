查緝員警雖年過半百，平時有保持運動習慣，沿線追捕犯嫌約400公尺，直至犯嫌無力再跑坐在地上，大呼「讓我喘一下」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

紀嫌涉嫌多起銀樓竊案落網，被警方移送法辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

珠寶大盜偷遍賣場 跑不過員警落網：讓我喘一下

台市警察局霧峰分局、刑事警察大隊共同偵破連續珠寶業者遭竊盜案，日前一家大賣場珠寶業者報案遭竊，價值100多萬金飾珠寶夜間遭犯嫌竊取，經警方採證店內跡證，調閱賣場及周邊監視器，27日掌握竊賊行縱順利將紀姓犯嫌逮捕到案，查緝員警追捕犯嫌400公尺，至犯嫌無力再跑跌坐在地上，還慘呼「讓我喘一下」，警方將紀嫌逮捕壓制，警詢後全案移請台中地檢署偵辦。

警方追查發現，紀嫌涉嫌多起銀樓竊案，行動相當小心，都是搭乘大眾交通工具進出與犯案，並且使用假身分，躲避警方的追查，這次犯案先將贓物藏放賣場，於第一時間並以假冒身分接受警方盤查，因無贓證物及犯罪工具而僥倖得以兔脫。

第二天紀嫌再進賣場拿取贓物，隨即到其他縣市多家銀樓業分開銷售，但在警方抽絲剝繭下，依然難逃法眼，犯行及銷贓手法仍為警方一一追查出來。

警方在追查出紀嫌行蹤隨即埋伏守候，正當員警上前盤查，紀嫌見狀便立即狂奔，查緝員警雖年過半百，但平時有保持運動習慣，沿線追捕犯嫌約400公尺，直至犯嫌無力再跑坐在地上，直呼「讓我喘一下」，警方並順勢將紀嫌逮捕壓制，警詢後全案移送台中地檢署偵辦。

警方調查，紀嫌另涉他縣市多起竊案，建請指揮檢察官預防性聲押，經台中地院裁定羈押，防止其連續犯案。

霧峰分局分局長李建興強調，竊案影響民眾甚鉅，最直接影響到民眾生活日常，竊案發生時間多在夜間時段，民眾如舉家外出須留意住宅出入口或窗戶是否上鎖，否則一不小心就會被竊賊盯上造成財物損失。

警方也建議，民眾可於住宅出入口裝設監視器，除保障自身權益外，並藉此恫嚇竊嫌預防竊案發生，警方重申維護治安決心與能力，讓民眾免於恐懼，維護市民生命財產安全。