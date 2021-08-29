台東大學兒童文學研究所碩士班三年級的田宜君患有腦性麻痺，但不因身體功能缺損限制學習，選擇遠離熟悉的北部環境，到台東積極學習感興趣的文學領域，她並打工以自食其力，為未來生活及就業做好充裕的準備。

田宜君因早產缺氧導致腦性麻痺、伴隨視覺障礙，由於視網膜病變，從小即高度近視，右眼因白內障失明，目前領有多重重度身心障礙證明。

喜歡文學的田宜君說：「文字指引我來到東大兒文所。」在台東大學兒文所，師長們細心處理與她相關的學習需求，從課程教材的選用、呈現到課程進行，皆以符合個人合適方向調整，適度減緩宜君在閱讀時的眼力消耗，並熱心安排適切的工讀機會，提供經濟支持讓她能自食其力。

田宜君因為身體功能缺損導致生活及學習必須面臨許多挑戰，因此從她進入校園後，資源教室輔導員黃巧婷即主動積極了解她的學習需求，除了協助借用電動輪椅、報讀機等視障輔具外，並就住宿及教室空間等進行需求評估，以及校外交通所需的復康巴士及無障礙公車預約及媒合，提供所需交通服務，同時也滿足宜君在購買、回診等日常生活需求，降低她在校生活及學習上的阻礙。

另外輔導員也協助學業表現良好的宜君，申請教育部特殊教育獎學金及其他民間單位獎助學金；同時也與宜君討論，於就學期間即為將來重回職場做足準備，促使她爭取到台積電駐校工讀生的機會，讓她無論在學業、生活及未來就業準備上能無後顧之憂。

教育部補助各大專校院成立資源教室聘請輔導人員，對學生個別特殊需求、能力差異，透過適性教育及輔導， 提升大專校院特教學生適應生活及面對未來所應具備的態度與能力，並培養學生具有一技之長及準備就業的最後一哩路，在畢業後順利進入職場。