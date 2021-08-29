國內陸續查獲含有非洲豬瘟病毒的走私肉品，高雄市岡山警方局日前查獲越籍移工買進的一批肉乾，其中有10.71公斤的雞肉乾疑似混雜豬肉，也被驗出非洲豬瘟病毒，檢警將持續追查後續流向，並擴大偵辦

高雄市岡山警方23日獲報，查獲越籍移工買進一批肉乾，由於包裹上的寄件人與新北市查獲違反動物傳染病防治條例遭羈押的越南籍婦人都姓「鄧」，讓警方不敢大意，不過，當時警方認為該批肉品沒有豬肉而喘口氣，但仍持續追查。

這批肉品包含2箱雞肉乾計40包、1箱牛肉乾計20包總重17公斤。由於物流包裹上的寄件人姓「鄧」、寄件人地址也是新北市，警方先將高姓移工帶回前峰派出所製作筆錄，並查扣這批肉乾，即時通知衛生局，24日由岡山區衛生所帶回查扣肉品檢驗。

經檢驗，其中10.71公斤的雞肉乾疑似與豬肉混雜，驗出非洲豬瘟病毒，岡山分局表示，若主管機關提供正式檢驗報告，確認結果為陽性，將對該名移工依動物傳染防治條例第41條函請偵辦。

高雄市農業局呼籲，請民眾不要從國外違規輸入肉品，也不要網購產地不明的肉製品，違者最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。