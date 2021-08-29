美國帕運銀牌選手伍德霍（Hunter Woodhall）的女友泰拉戴維斯（Tara Davis）正好是一位奧運國手，這對「帕奧情侶」原本預計在東京奧運、帕運互相支援打氣，可惜因為新冠疫情而被分隔兩地（奧運下令選手賽事結束後盡快離境），不過兩人平凡又甜蜜的故事仍獲得外界關注。

時尚雜誌《Vogue》形容這對「帕奧情侶」宛如那種充滿正能量的老套電影劇本，同時附加了時下流行的政治正確。不過伍德霍和泰拉的故事是真實發生的，比起那些量產的沒營養電影勝強百倍。

今年22歲的泰拉是美國女子跳遠國手，參加本屆東京奧運。她與伍德霍4年前在愛達華州的一間高中田徑場相識，當時伍德霍剛好跑完一場比賽，泰拉居然直接走過去擁抱這位素不相識的男子，意外結下良緣。泰拉回憶說：「我也不知自己為什麼會那樣做。」當時泰拉已經是美國U20的田徑國手。

同樣22歲的伍德霍是2016年里約帕運男子200公尺銀牌、400公尺銅牌，他是T44級選手，意思是至少一條腿失去膝蓋以下部分。伍德霍先天腓骨發育異常，出生11個月就被切除兩隻小腿，他引用業界的名言：「醫生說我不能走路了，所以我改用跑的。」

伍德霍與泰拉後來就讀不同的大學，難得的是兩人沒有分開，還約好在帕運結束之後搬去一起住。可惜大家看不到兩人在奧運賽場上重演當年的擁抱鏡頭，泰拉也沒拿到獎牌，但是這段甜蜜的運動場故事即將開花結果了，他們在IG以及Youtube共有的《Tara and Hunter》頻道有許多支持者獻上祝福。