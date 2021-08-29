由盧廣仲演唱的電影《刻在你心底的名字》主題曲《刻在我心底的名字》，不僅傳唱度高，更被無數名人cover翻唱，還在去年金馬獎和今年金曲獎分別得到最佳原創歌曲、年度歌曲獎肯定，不過近日卻遭吳宗憲抨擊是抄襲西洋老歌《Reality》，質疑評審有不公疑慮，引起熱議，現有PTT網友發現，《刻在》其實和一首鋼琴曲《自由が丘》相似度更高，再度成為爭議，對此，原作者也出面回應了。

吳宗憲近日開酸《刻在我心底的名字 》涉嫌抄襲西洋老歌《Reality》，質疑非原創歌曲，卻得到年度歌曲獎，評審有不公疑慮，對此，盧廣仲所屬添翼創越工作室28日回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

而現有PTT網友發現，除了《Reality》之外，《刻在》和音樂人JINBAO的鋼琴曲《自由が丘》（自由之丘）前奏一模一樣，並附上連結，要大家聽聽像不像。JINBAO是大陸著名獨立音樂人，而不少人聽完後，也覺得2首歌也太像了。

《自由が丘》作者JINBAO親自回應。(圖／翻攝自網易雲音樂)

對於抄襲疑雲，JINBAO也大方回應，他表示收到很多網友私訊，他也一次說明， 「關於刻在我心底的名字我也聽過了，前面確實挺像，不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情，當然也不排除作者聽過我的這首作品，我個人不是特別在意，專心做自己的事就好，謝謝大家。」

網友看完也大讚JINBAO很大度，「瀟灑大氣(器)溫柔，完了更愛您了」、「雖然我們覺得是，但創作者寶很大氣(器)不在意」、「原曲也很好聽」。