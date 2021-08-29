就算待在騎士都快沒有上場空間，「愛神」洛夫還是捨不得放棄自己2年6000萬美元合約！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基29日爆料，洛夫透過經紀人史瓦茲表達拒絕跟騎士討論買斷的堅定立場，也就代表騎士想要送走洛夫，僅剩交易一途。

先前謠傳洛夫考慮跟騎士直接買斷合約，且有可能跳槽籃網跟昔日隊友厄文重新聯手爭冠，不過這個謠言今天完全遭到他的經紀人史瓦茲否認，「我們跟騎士之間根本沒有討論過買斷合約的可能性，洛夫也沒有任何興趣想要這麼做。」

騎士最近1年找來3名年輕且具潛力的優質前鋒，除了上季季中從籃網換來的賈瑞特艾倫，更在今年選秀會上用探花籤選到南加州大學中鋒莫布利，最近也透過3方交易從公牛那邊換來馬爾卡寧，新球季前場大部分時間都將被這3人占走。

反觀洛夫最近幾季幾乎飽受傷痛所苦，上季更僅打了25場例行賽，場均12.2分、7.4籃板，上場時間更創生涯新低24.9分鐘，看來早已逐漸不被騎士重用，如今他擺明不想買斷立場，或許只想好好領完剩下兩年6000萬美元薪資，「養老」心態畢露。