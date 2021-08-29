心血管疾病有年輕化的趨勢！在竹科上班的50歲女性，有主動脈剝離裝置支架病史，日前出現胸痛、背痛送竹北市東元綜合醫院急診，東元醫療團隊快速確診為心肌梗塞，使用「新一代Philips Azurion 7 數位導管機」，不到1小時就為她完成心導管手術。

東元心臟內科主任張聖典表示，該院平均每年處理2千多的心導管個案，其中急性心肌梗塞案例都超過100多人，部分個案是竹科高階主管和工程師，因長期過度加班、壓力大、血壓高、熬夜、倦怠、久坐缺乏運動等原因造成急性心肌梗塞，成為高危險群。

急性心肌梗塞是高致死率的心臟疾病，需在國際標準90分鐘內打通血管，除了主治醫師要有豐富臨床經驗外，若搭配先進的硬體設備更能如虎添翼，東元醫院因此斥資千萬引進新一代數位導管機，給患者精準快速又有效的治療。

張聖典說，新一代數位導管機能提供更清晰的影像解析度，細微的血管也看得更清楚，適合治療複雜病況，放大定位功能則有助於心導管放置支架的細膩操作。

同時，提供即時3D影像引導技術，只要掃描一次病灶處即自動產生3D血管路徑圖，能減少病人顯影劑用量，降低副作用的不適感，加上低於傳統輻射量，對醫師和治療中的病人也相對安全。

張聖典說，新一代數位導管機能救治急性心肌梗塞、急性腦中風除栓治療、外傷急性大出血、產後大出血的栓塞止血、洗腎廔管整型術及糖尿病足的周邊血管壞死等治療和常規檢查，能在黃金期內拯救即將逝去的生命！

張聖典提醒，心血管疾病治療需要延續性、全面性的提升健康指數，東元綜合醫院採取跨13科部門整合連續照護，患者經由個案管理師專責個案管理，積極追蹤後續照護、治療回診及用藥，才能有效預防疾病再度發生。