北京環球度假區宣布將於9月1日進入試運營階段，網路上鋪天蓋地的搶先體驗攻略。攻略有了，價格還沒公布，環球影城主題公園的門票價格及度假區配套酒店的價格仍是未知數。而據陸媒體驗情況，加上晚上住宿，保守估計，一家3口在環球度假區的消費約為3500元。

《每日經濟新聞》報導，近日，有4人以1000元（人民幣，下同）至5000元不等的價格，倒賣環球影城內測體驗資格，擾亂市場秩序，已被通州公安分局依法行政拘留。

根據北京環球度假區方面的介紹，8月26日至31日期間，每名度假區內的員工可以邀請5人參與內測，即便是9月1日開放試運營，也是以定向邀請的方式，最終的開園還將稍等一些時日。

北京環球度假區由三部分組成：包含7個主題景區的環球影城主題公園、餐飲娛樂中心城市大道、兩家配套酒店。其中，城市大道不需購票就可參觀購物，配套酒店中，諾金度假酒店是新中式奢華酒店，環球影城大酒店則是首家以環球影城命名的酒店。

北京環球影城主題公園創造了多項紀錄，這是世界上第5個、亞洲地區第3個、大陸第1個環球影城，也是截至目前最大的環球影城主題樂園。

環球度假區位於北京市區東部偏南，處於東南六環附近，所處位置仍相對偏僻。環球影城主題樂園的門票尚未定價，參照上海迪士尼的價格，外界猜測在500元至800元。有人預估如果環球影城的門票價格為700元，如果在周邊酒店住一晚，在度假區內吃一頓普通速食，保守估計一家3口的出行價格約3500元。