18歲星二代韓菲是王中平、余皓然的女兒，她日前錄取第一志願加拿大多倫多大學人文學科，並在20日啟程飛往加拿大讀書，而余皓然近日和女兒視訊時，看到韓菲正在吃生菜沙拉和小黃瓜，讓余皓然忍不住驚呼：「讓你離開家是對的」。

王中平、余皓然是演藝圈銀色夫妻檔，兩人結婚25年，育有一對寶貝子女，其中18歲女兒韓菲遺傳父母的優良基因，不僅長得亭亭玉立，還有一副好歌喉，也讓韓菲被稱為「校花級顏值」的星二代，而韓菲則在上週搭機飛往多倫多讀書，不過余皓然和女兒視訊時，竟看到韓菲正在吃生菜沙拉和小黃瓜，讓余皓然不禁發文驚呼：「讓你離開家是對的」。

余皓然臉書全文。（圖／取材自余皓然臉書）

原來，韓菲過去在家從不吃小黃瓜，如今看到女兒的轉變，才讓余皓然有如此感嘆，有網友則留言「表示她平常在家都吃很好」，余皓然則強調：「不是吃很好，是不吃青菜」，至於有粉絲鼓勵：「孩子就是要『放手』，她才會成長」，還釣出余皓然虧王中平：「老公可以放手嗎？」讓網哭笑不得。

其實，王中平、余皓然送女兒搭機時，夫妻都很不捨女兒離開身邊，余皓然揪心發文：「但媽媽還是該放手，該讓你去追尋你的夢，去看看這個世界」，余皓然雖然不捨，不過她仍強調：「知道你是個自律的孩子，但在爸媽心中，平安健康是最重要的」，而韓菲也曬出搭機照，感性說：「之後會越來越習慣的」。