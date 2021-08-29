台灣大體育家族再添新成員，台灣大哥大總經理林之晨宣布，加入桌球好手林昀儒，昨日在「台灣大哥大XVIII悍將中學返校日」將台灣大哥大品牌球帽送給林昀儒，象徵他正式成為台灣大的贊助選手，期待他以Open Possible能所不能精神，繼續在國際舞台上奮戰不懈，以優秀的成績讓世界看見台灣。

台灣大哥大與富邦悍將聯手舉辦的主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學返校日」，接連兩天在新莊棒球場熱鬧開打，分別邀請東京奧運奪牌的桌球好手林昀儒與柔道男神楊勇緯擔任開球嘉賓，昨日由「小林同學」林昀儒打頭陣，與林之晨一同穿上全新設計的台灣大「能所不能」主題球衣開球。

為了迎接這場盛會，台灣大哥大特別設計了XVIII悍將中學主題球衣，設計上採用富邦悍將的「剽悍藍」與台灣大哥大的「閃酷橘」，展現出「能所不能、充滿無限可能」的活力，並透過延伸的線條呼應中學時期的制服，帶領粉絲重溫歡樂的校園時光，球衣在官方粉絲頁一曝光，立刻引爆粉絲熱烈討論，在momo上架後也出現搶購熱潮。

總經理林之晨表示，林昀儒被譽為20年來最強年輕選手，首次登上奧運殿堂就替台灣拿下一面獎牌，即使面對世界排名第一的選手，小林同學依然全力拚搏，打出史詩級的精采比賽，這種超越自我、能所不能的拚勁，跟台灣大的品牌精神不謀而合，我們很高興能邀請林昀儒加入台灣大體育家族，未來將陪伴小林同學繼續努力，持續挑戰更高的目標，讓台灣桌球在世界發光發熱。

首次站上投手丘，林昀儒感到很新鮮，對於參與不同球類運動，小林同學覺得自己很像在收集破關集點卡，感覺很有趣，也希望能集合更多人的力量，讓運動更普及、更有能見度，協助運動員追求更好的成績。林昀儒在與球迷近距離互動中流露出大男生的靦腆，充分展現出「國民同學」親民的一面。

今日是悍將中學主題日的第二天，由富邦悍將對戰樂天桃猿，特別邀請到在東京奧運摘下銀牌、圈粉無數的台灣大哥大贊助選手楊勇緯出席。「男神學長」楊勇緯將首次站上投手丘，與台灣大哥大林總經理共同為開球，和全校返校生一起熱血沸騰。