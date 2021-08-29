共享電動輔助自行車MOOVO運點科技退出新北市場！原淡水區40個租借點位將評估改為YouBike2.0租借站。

MOOVO因公司經營管理策略調整，24日向新北市交通局申請，自9月7日起停止營運服務，新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，MOOVO在淡水區有40個租借點位，因MOOVO採電子圍籬管理，YouBike2.0有車柱，後續將逐一會勘原租借點位，依空間及現場交通環境安全，及人行動線上有無相關衝突評估設置YouBike2.0。

吳政諺說，MOOVO停止營運服務後，新北將沒有電動自行車站，不過《新北市共享運具經營業管理自治條例》本就包含汽、機車及共享自行車，鼓勵業者一起加入共享市場，如果哪天MOOVO想重回新北設站，交通局也會很歡迎。

交通局長鍾鳴時說，共享運具業者得視營運策略及市場機制適時調整，及取消共享運具行政區營運範圍，為維護市容及使用者權益，交通局依據「新北市共享運具經營業管理自治條例」要求業者透過APP系統、官方網站及手機先行通知用戶停止營運時間，及回收所有車輛並做好租借場地現場復舊，經確認無其他待解決事項後，再退還業者保證金及使用權利金，以確保oBike亂象不會再發生。

鍾鳴時表示，新北市目前核許iRent、格上GoSmart、WeMo、GoShare等4家共享汽、機車業者於轄區營運，共計投入1萬7246輛共享機車、1263輛共享汽車，提供北北桃生活圈共享移動服務；交通局將持續依自治條例積極輔導共享運具經營業者，期透過共享運具提供民眾彈性的運具選擇和降低私人運具持有，共同營造低碳綠能的交通新生活。