台中市連續五年蟬聯最宜居城市第一名，行政院主計總處統計，今年上半年台中市失業率3.9％，六都最低，勞動參與率59.9％，除較六都平均59.3％高，更是自2011年以來最高；今年截至7月求職人數逾4萬5000人，求職就業率近7成，台中市招商引資有成，就業機會多吸引很多民眾移居台中就業。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視青年就業問題，為協助青年畢業順利接軌就業，勞工局因應疫情，於「台中市獎勵青年就業計畫」放寬應屆畢業生請領資格，新增109學年度應屆畢業生推介就業滿14日，即可申請3000元獎勵金。

另自今年6月1日起，設籍台中市青年經推介就業成功，就業滿1個月即可領取5000元獎勵金，持續就業滿6個月，最高共可領2萬5000元就業獎勵金，透過獎勵津貼，鼓勵青年於疫情期間積極尋職，盡速投入就業市場。

台中市自2019年起，整合中央及市府資源，推動「青年就業金安薪方案」，第一金「跨域補助金」，排除異地就業限制，給予交通、租屋及搬遷補助。

第二金「短期職場適應金」，提供求職者職場學習機會並補助雇主薪資；第三金「上工獎勵金」，包含台中市獎勵青年就業計畫，另針對未就業青年投入特定缺工產業給予就業獎勵，連續就業最長可領取18個月10萬8000元的獎助，兩者合併申請最高可請領13萬3000元。

勞動部於8月16日公告「2021年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，線上登錄報名並於完成求職準備，接受就業輔導或推介服務者，最高可請領3萬2000元，搭配「青年就業金安薪方案」最高可請領16萬5000元。

台中市就業服務處指出，市府除提供青年就業獎勵金外，也提供各項就業服務措施，如職業適性診斷、履歷健診、面試技巧指導及職場體驗等措施，透過主動出擊與台中市各大專院校合作，並因應疫情提供線上視訊諮詢服務，讓青年可透過多元就業促進措施，釐清職涯方向。

8月更推出周周徵才活動，釋出超過3000多個職缺，9月也將辦理下半年度台中市最盛大的就業博覽會。