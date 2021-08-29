趙男等人持刀砍傷對方，造成4人受傷送醫，其中1人傷勢較為嚴重，所幸並無生命危險，警方正進一步釐清通知趙男等嫌到案。（翻攝畫面）

分手想討回寵物貓 前男友竟率眾持刀砍人、砸車

25歲梁姓女子與20歲趙姓前男友分手後，趙男疑似為了討回兩人共同飼養的寵物貓，雙方共約10餘人今（29日）凌晨相約談判，趙男等人持刀砍傷對方，造成4人受傷送醫，其中1人傷勢較為嚴重，所幸並無生命危險，警方正進一步釐清通知趙男等嫌到案。

警方調查，梁女與趙男為姊弟戀，兩人相差5歲，兩人分手後趙男疑似要討回兩人共同飼養的寵物貓，雙方今（29日）凌晨2時許相約在新北市汐止區拱北殿停車場談判，梁女找來約7名友人陪同，趙男則找來約7名友人助陣。

豈料，談判過程中一言不合，趙男等人竟拿出預藏的刀械朝對方砍去，造成4人刀傷送醫，其中23歲李姓男子傷勢較重，手及背部有4、5處刀傷，所幸4人均無生命危險，梁女等人的車輛也遭對方砸毀，擋風玻璃破碎，警方並在現場發現有道具槍彈殼2枚。

警方表示，目前已鎖定趙嫌等8人行蹤，同時派員前往趙嫌及其友人居住處查緝，並調閱監視器確認行蹤。