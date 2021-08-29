新北市24日開放籃球場活動，但部分民眾未遵守防疫指引規定，未全程佩戴口罩及群聚，已違反規定，新北市高灘地工程管理處表示，今市府人員已至現場進行三重中興橋籃球場封場，並於9月13日再重新開放。

新北市高灘地工程管理處在此呼籲，至籃球場進行活動時，請務必全程佩戴口罩、勿群聚，並依現場公告牌面進行QRcode掃描實聯制，市府也會派巡查人員不定時進行巡查，若發現有未依規定配合者，除通報警察處理外，該場域也會封場15日，請民眾務必遵守防疫規定，保護自己，也保護他人。