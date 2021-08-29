為落實大陸國家網信辦要求，大陸兩大社交媒體巨頭──新浪微博和騰訊旗下微信，以及兩大短視頻平台──抖音和快手，昨（8／28）日均宣佈開展財經違規內容專項整治行動，重點打擊胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟資料，惡意唱空金融市場、唱衰經濟等8大行為。

抖音表示，為落實國家網信辦和北京網信辦「清朗」系列專項行動要求，即日起，抖音開展財經內容專項整治行動，將重點整治違規發佈財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當「黑嘴」博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等行為，淨化網路環境。

專項整治期間，抖音將根據整治要求，圍繞八個方向進行重點治理：胡評妄議、歪曲解讀財經方針政策、宏觀經濟資料，惡意唱空金融市場、唱衰中國經濟等；毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀財經領域熱點的報導評論等；散佈小道消息，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作，甚至造謠傳謠。

微信方面表示，根據國家網信辦2021年「清朗」系列專項行動要求，即日起至2021年10月26日，微信公眾平台展開整治違規採編發佈財經類資訊行為，淨化網路環境。

微博表示，為貫徹落實國家網信辦「清朗」系列專項行動要求，進一步規範網路傳播秩序，即日起，微博將開展財經違規內容專項整治行動。專項整治期間，微博將嚴厲打擊財經違規內容，對違規帳號從嚴從重處理，並及時向社會發佈公告，公佈處置的違規帳號。

大陸國家網信辦上周五宣布，自8月27日起開展商業網站平台和「自媒體」違規採編發佈財經類資訊專項整治，集中清理一批違規發佈的財經類資訊，嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」帳號。