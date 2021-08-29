台北市知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」28日表示，有一名確診者22日到店內消費，經清潔消毒後29日恢復營業。對此，北市府發言人陳智菡29日上午受訪證實，一名美國返台的年輕人8月初解隔離前採檢為陰性，近日因要再出國而採檢確診，該名個案足跡多，還有到外縣市旅遊。

陳智菡表示，個案為美國回來的年輕人，8月初解隔離前採檢為陰性，近日因要再出國，到北市仁愛醫院自費採檢，確診後收治和平院區負壓隔離病房。

陳智菡說，該個案曾到不只一個外縣市旅遊，發病日四天前8月14日至22日足跡較多，包含多家商店及餐飲店家，正在調閱實聯制紀錄，目前已匡列近30人，至於北市是否公布公共場域足跡，待衛生局疫調後，判斷風險後決定。

陳智菡指出，由於昨日下午北市才接獲通報，相關疫調一直持續至深夜，通知及噴消工作仍在進行中，北市衛生局預計3點半召開記者會說明。

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