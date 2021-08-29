一名黃姓男子去年10月30日搭客運南下時，見到隔壁妙齡女正在熟睡，先伸出鹹豬手觸碰女方胸部，發現對方並未驚醒，於是大膽地又連續伸手碰觸對方胸部，總計高達13次，但就在最後一次時，女子突然嚇醒，才發現隔離的男子是匹色狼，立刻向司機反映後報警，台南地依乘機猥褻罪判處黃男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書記載，黃姓男子於民國109年10月30日下午4時50分許，自桃園地區搭乘客運車，乘坐該車第1號靠窗座位，於晚間6時許，行經國道一號南向臺中地區附近路段時，黃男見乘坐其隔壁座位的妙齡女在睡覺，認有機可乘，竟基於乘機猥褻之犯意，趁女方熟睡而不知抗拒之際，於附表所示時，連續13次觸摸女方之胸部每次長達10餘秒。以此方式猥褻女方得逞。最後女方睡醒驚見黃男的手放在其胸部上，立刻報警處理而當場查獲。

法院審理後認為，黃男為滿足自身性慾，無視性別平權及對女性之尊重，自我控制力不佳，趁女方不知抗拒之際，在車上伸手撫摸女方胸部而乘機猥褻，造成女方心理傷害及陰影。

法官兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害，已及大學畢業之智識程度、且已與女方已5萬元和解，且獲得女方諒解，同時在犯後坦承犯行之態度，因此判黃男6個月徒刑，緩刑2年。