衛福部長陳時中27日接受廣播節目專訪，面對去年東洋的3千萬劑BNT疫苗破局議題，陳時中回應，不後悔當時的決定，那時為分散投資風險，自己心中抓500至1000萬劑。對此，藍委賴士葆痛批，聽陳時中大言不慚表示不後悔，對於過去擋疫苗不愧疚還要邀功，真的讓人聽不下去。賴更直言，從陳時中過去所有的話語脈絡可以爬梳一個結論，就是陳被神格化，所以陳自認永遠不會犯錯。

賴士葆今（29日）在臉書發文表示，陳時中對東洋BNT破局表示不後悔，從陳時中過去所有的話語脈絡可以爬梳一個結論，就是陳被神格化，所以陳自認永遠不會犯錯。陳時中政治防疫凌駕科學防疫的決策得到蔡政府力挺，蔡政府已經完全改寫政務官要為錯誤的政策負責下台的慣例。所以3+11的防疫破口，陳時中口頭負責，但是實際行為不必付諸行動下台負責。

現在台灣疫情趨緩，賴士葆痛批，所以陳時中否認3＋11的決策錯誤，造成防疫破口，以及過去和現在再三判斷錯誤所造成的疫苗短缺，導致800多人染疫死亡，從政治倫理的角度思考，早就應該有幾次政務官下台以示負責，但蔡政府的官員集體戀棧，大家都把官位坐好坐滿，沒有一個人下台負責。賴感嘆，蔡政府以防疫優先為理由，掩護政務官失職的行政責任。現在又回到清零，蔡政府假裝忘記800多人喪命的慘劇。

此外，對於台灣的疫苗存量議題，賴士葆稱，若不是民間團體苦苦哀求，極力地穿梭克服困難，今天台灣不會買到BNT疫苗。然而，台灣的疫苗至今仍然不足，蔡政府至今仍然宣稱台灣採購的疫苗足夠，所以不願意再開放地方政府及民間力量加入協助採購捐贈疫苗的行列。