公視年度大戲《斯卡羅》上映以來廣受好評，在戲中飾演冒險家必麒麟一角的周厚安，穿著蘇格蘭裙在山林走跳奔跑、在原野上騎馬奔馳，十分透氣又涼快，唯一要擔心的是裙子經常被恆春的落山風吹起來，不小心露出雪白大腿和內褲，也算是另一種「走光」。

在《斯卡羅》有吃重演出的周厚安進棚拍攝ZENITH時尚專題，佩戴ZENITH DEFY EXTREME鈦金屬高振頻計時腕表58萬1100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／MSGM）

其中一幕在海邊的橋段，因落山風太大，周厚安裙內的內褲老是露出來，頻頻吃NG，為此他只好把裙角直接塞進內褲，讓兩條大腿裸露出來，「幸好我的大腿線條很美！」周厚安笑說，拍戲時每天至少要走2萬步到4萬步，大腿練得又精壯又結實，就算走光應該也不會太難看。

周厚安在《斯卡羅》飾演必麒麟，裙子老是被落山風吹起來露出大腿和內褲，也算是另一種「走光」，佩戴ZENITH CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表31萬8100元。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／BOSS）

為了詮釋必麒麟豪放熱情、不拘小節的人設個性，周厚安除了要穿裙子露大腿，就連「床戲」也獻給了《斯卡羅》，首集一露臉就躺在飾演黃寡婦的蕭淑慎床上，上半身全裸露出結實背肌和胸肌，下半身僅用薄被單遮掩，結果這一幕收視率瞬間衝高到2.89，讓周厚安覺得脫得很值得。

周厚安笑說，除了首集的「床戲」，他在第8集還會有一幕洗澡的戲，會更加香豔刺激，「拍這場戲時是冬天，我得了重感冒還有點發燒，本來要泡澡的，但導演很體貼，改成用熱水擦澡。」至於合作對手戲的美女又是誰，周厚安表示不能劇透太多，就先賣個關子。

周厚安受邀進棚拍攝ZENITH腕表時尚專題，一眼見到以越野電動車

周厚安佩戴ZENITH DEFY EXTREME鈦金屬高振頻計時腕表，58萬1100元。（ZENITH提供）

Extreme E賽車為靈感的DEFY Extreme鈦金屬高振頻計時腕錶，忍不住透露，他的爸爸周華健是典型的優質時尚男，愛玩名錶、也愛玩跑車，經常叮嚀他就算不玩名錶跑車，至少也要懂一點，這樣才是男人。

周厚安佩戴ZENITH CHRONOMASTER SPORT系列運動計時腕表，白面金屬鍊帶款，31萬8100元。（ZENITH提供）

除了賽車錶，周厚安也特別挑選ZENITH CHRONOMASTER Sport運動計時碼錶搭配BOSS正裝，既貴氣優雅，又兼具運動時尚，在鏡頭前流露充滿青春活力的紳士品味。

ZENITH DEFY EXTREME玫瑰金高振頻計時腕表，71萬1300元。（ZENITH提供）