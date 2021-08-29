輝瑞／BNT即將來台，指揮中心昨下午2時開放民眾上網登記施打意願，板橋一名診所醫師在臉書上表示，指揮中心一公布BNT上線，以及第七輪公費疫苗打AZ後，診所內預約打高端的施打率竟瞬間蒸發6成，只剩4成的民眾依約來接種。

該名醫師昨（28）日晚間於診所臉書粉專指出，200萬劑BNT即將抵台，指揮中心昨下午2時開放民眾上1922預約平台登記施打意願，加上今天上午10時接受第7輪AZ疫苗預約，凡是29歲以上民眾，以及18歲以上有重大傷病的第九類對象都可上網預約，讓高端疫苗的施打率昨下午暴跌6成，只剩4成的依排定時間來接種。

一名小兒科診所醫師在臉書透露高端爽約率。（圖／翻攝自臉書粉專）

PO文醫師表示，200萬劑BNT將保留120萬劑給12至17歲學生造冊施打，剩下約80萬劑則給1至10類尚未接種第一劑新冠疫苗的民眾，依年齡往下施打，「但給學生打完後，實際剩多少分給大家？」該名醫師說，這些爽約不打高端的民眾，即便第七輪預約AZ後，也會因為BNT再次爽約。

根據雙北衛生局提供的高端施打數據顯示，新北市8月27日施打率80%、28日75%；台北市27日施打率則為81%。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。