台中市運動局長李昱叡感謝教練辛苦栽培選手，期待未來台中選手能夠與中央連結，向下扎根，向上展望國際。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中之光楊勇緯在東京奧運勇奪銀牌，創下歷史最佳成績，台中運動持續蓬勃發展，市府運動局長李昱叡感謝運動教練的長期支持付出，是成就優秀運動選手的幕後推手，8月起啟動專業研習列車，培訓更多優秀技擊運動教練，營造良好場館運動環境。

李昱叡曾是跆拳道選手的心情，感謝在場所有教練辛苦栽培選手，期待未來台中選手能夠與中央連結，向下扎根，向上展望國際。

市府與台中市體育總會空手道委員會合作，首發於28、29兩日在弘光科技大學舉辦「2021年台中市空手道B級教練講習暨A級教練增能研習」。

力邀國際與國內資深裁判及多名專業講師，講授最新空手道規則、武德素養、運動行銷與推廣、性別平等教育、運動傷害防護及空手道術科教學，希望增強空手道教練的專業技術，並導入品德觀念、性平觀念，提升台中教練與選手的各項能力，深化台中空手道教育。

李昱叡感謝空手道委員會主委宋一信及總幹事宋以力的協助。市府也與台中市體育總會跆拳道委員會，於台中市立自由車場舉辦「2021年技擊運動教練增能研習活動」，包含與場館使用安全相關的公共意外責任險、商業登記、消費者保護法、建築物使用執照及公安申報、消防安全管理。

此外，還有教練專業課程，如運動訓練與傷害防護、性別平等議題、運動法律及心理素質與心理健康，盼藉研習讓教練瞭解指導過程中的性平界線、運動傷害防護知能，在訓練過程中營造安全、關懷的環境氛圍，建構安全無虞的場地環境，讓學員與家長都能安心。

李昱叡說，感謝跆拳道委員會主委王銘絹、總幹事黃陞國協助，增能研習與以往講習不同之處在於跨領域活動，結合產官學三方力量，共同打造研習課程。未來運動局將繼續推動相關增能研習活動，提升教練專業知能、培養心理健康及建立良好心理素質，共同促進台中技擊運動發展。