最近正值農曆七月，靈異話題多，台中市龍井區一間超商外面，日前深夜時分就出現一名全身穿著白色上衣的老人，在超商門前徘徊，引起路人民眾猜疑，所幸轄區員警趨前巡查，發現該名老人竟是通報失蹤人口，不僅解除了大家的猜疑，還順利幫助他返家。

烏日警分局表示，員警李旻哲執行聯合巡邏勤務時，於深夜12時許發現該名老人穿著全白衣物，在沙田路六段便利超商外徘徊，店員雖感覺怪異，也因農曆七月、不敢趨前詢問，而李員心覺有異，便上前關心，交談間發現該名老人已忘了自己的姓名、家住何處及為何跑到這裡。

所幸，該名老人拿出放置在身上的一張身分證影印本，李員依照上面的名字、資料查詢，才發現施姓老人竟已被通報為失蹤人口，立即將他帶回派出所休息，並通知家屬。

施姓老翁的妻子說，丈夫患有輕度失智症，本來在台中醫院住院中，前一天傍晚家人到醫院探視，發現他沒有在病房內，經醫院調閱監視器，發現丈夫是獨自徒步離開醫院，之後就不知去向，因丈夫身上沒有攜帶可聯繫的手機等物品，家人很擔憂，只好趕忙到派出所報案。

警方也呼籲，家中長輩若高齡或患有失智症者，應避免讓他們單獨出門，並應隨身讓長者攜帶失智手環等寫有資訊的物品，方便員警協尋。