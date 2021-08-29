日前台灣民意基金會公布最新民調顯示，蘇內閣滿意度剩4成5，不滿意度4成7，這已是連續3個月困在死亡交叉。對此，國民黨立委鄭正鈐指出，行政院長蘇貞昌為保住閣揆，五倍券不但成為他「撒錢救民調」的工具，各部會也跟著「同舟一命」，推出「八大券」的撒錢比賽，形成「九券齊發」。

除了去年教育部的動滋券、客委會的客庄券、文化部的藝FUN券與農委會的農遊券繼續辦理，今年還增加了好食券、地方創生券、國旅券、i原券，八大券總計要發出1300萬份。預計10月發放五倍券後，加上各部會的「八大券」，鄭正鈐昨（28）日在臉書表示，「九券齊發」之下，整個中央政府都將進入「非常動員時期」，不但開始比加碼、比績效，還要如念經般的不斷重複大內宣。

政院公布五倍券加碼方案。（圖／摘自中時新聞網）

然而，號稱不會提高成本的五倍券，鄭正鈐指出，搞半天是把成本全都分攤到各單位，並找監獄受刑人包裝五倍券，要國營事業派員去監工，更離譜的是，這些監工的國營事業人員，居然可以享有施打國際疫苗特權。

鄭正鈐質疑，國際疫苗什麼時候變成蔡政府的私房錢？多少青年怎麼排都排不到國際疫苗可以打，多少新兵與老師只能被迫選擇高端疫苗？蔡政府憑什麼拿國際疫苗當監工五倍券的誘因？而這種由蔡政府「量身打造」而出的特權，豈不會造成民眾的相對剝奪感？

鄭正鈐認為，蘇貞昌的「九券齊發」，讓民眾看見他的急促與迫切，迫切希望民眾務必知道「是誰發的錢」，且急著要民眾看到「有政府會做事」；但他也說，民眾的眼睛是雪亮的，而且也變聰明了。