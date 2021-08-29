台中市府輔導具潛力的企業進軍資本市場，通過台灣塔奇恩科技及昕達光電2家公司創新創意推薦案，將透過創櫃板聯合輔導機制，進行體質調整，讓企業內控機制與財務結構更趨成熟，可望順利進入資本市場籌資迅速發展。

經發局長張峯源表示，通過的台灣塔奇恩及昕達光電，都是成立不到5年的新創公司，具有高度發展潛力，市府與證券櫃檯買賣中心合作，發掘具創新、創意及未來發展潛力的未公開發行企業，「創櫃板登錄輔導」迄今累積輔導48家業者取得創新創意推薦，導入櫃買中心公設輔導機制，已有13家登上創櫃板，成功扶植新創公司發展。

經發局指出，台灣塔奇恩2016年成立首年即入選台灣創速(TA)最佳18家新創公司，陸續入選數位時代台灣最佳50家新創公司、108年中部科學工業園區「前瞻技術獎」等許多獎項肯定。

此外，並透過市府2020年SBIR輔導，研發AMR智慧移動型機器人，以視覺定位及導航模組，讓機器人於陌生環境中進行路線導航及位置移動，創新系統架構、標準化設計，大幅降低80％成本，因應未來智慧工廠趨勢，產品優異性能獲得肯定。

昕達光電成立於2017年，由中山大學實驗室一群充滿熱血學長學弟實踐夢想共同創業，於2018年獲得市府SBIR補助輔導，在光電領域嶄露頭角，陸續榮獲未來科技獎、FITI創業潛力獎、中科智慧創新創業競賽第3名、第3屆潮創客創新創業大賽第1名等許多獎項。

主要開發固態光源模組、雷射投影機光源模組及光學雷達模組，具有高效率、高色均勻及耐溫、耐濕特性，應用於雷射投影機、雷射車頭燈及其他特殊固態照明等，產品無汞與節能順應環保趨勢，更符合產業需求，將投資進駐中科園區，開發自駕車需求的智能車燈模組，為國內電動車與自駕車產業發展增添助力。

經發局指出，創櫃板為市府多項輔導資源之一，為落實市長盧秀燕「青秀台中」政策，設立青創夢想家單一服務窗口，提供資金協助、孵化培育、投資媒合、串聯交流、輔導取得政府資源等五大功能，提供地方型SBIR研發補助、青創貸款及媒合活動等，給予青年創業最直接的資源管道，打造台中市成為創業友善城市。