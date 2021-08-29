▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

桃園市平鎮區中豐路本月初發生一起嚴重車禍，透過網傳影片可見，一名機車騎士在T字路口停等紅燈，主幹道對巷有一輛白色轎車準備左轉進入，豈料，一輛直行機車衝出，迎面撞上轎車，人如同手裡劍般在空中旋轉噴出，畫面驚悚。

透過網傳影片可見，車禍地點位於桃園市平鎮區中豐路508號前的T字路口，一輛機車停在中豐路593巷口停等紅燈，而主幹道北往南方向有一輛白色的轎車準備左轉駛入巷中。

豈料，主幹道南往北方向卻突然衝出一輛直行的機車，機車騎士車速相當快速，並未注意到白色轎車要轉入巷中，一把狠狠撞上轎車的右半部，瞬間機車車體四散，騎士亦因撞擊而如同手裡劍般在空中旋轉噴飛。

值得一提的是，原本在巷口停等紅燈的騎士也無辜受轎車牽連，因轎車遭撞被推移到左側，騎士則因此被推撞摔倒在地面，事發過程全被後方的用路人以行車紀錄器拍下，車禍現場則一片狼藉。

影片曝光後，不少網友紛紛在影片留言區直呼，「被牽連的第三者騎士還好嗎」、「直行的機車這下不知道飛多遠...」、「這一飛不曉得會翻個幾圈」、「直行猴子衝阿」，也有網友指出，在停等紅燈的機車也都超越停止線，因此也有違規。