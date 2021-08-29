新北市教育局首創「高級中學領導人才培育甄選與課程」，開放高中職主任及教師，或是國中校長報名，做為培育高中職校長甄選儲備的搖籃，昨舉行線上開業式，預計甄選出11名優秀學員，紮根培養教育專業及前瞻視野。

新北市教育局表示，本次課程委託臺北市立大學教育行政與評鑑所何希慧教授與其團隊，以澳洲帶領國際校長研究「International Survey of Principal Preparation」所提出的校長培訓課程為框架，結合新北自身教育競爭優勢與校園文化觀點，打造三階段扎實具特色課程，包含專業學習、實務學習與專業發展社群課程。

另外，培育課程為拓展學員視野，並充實參訓期間教育經驗，規劃學員於新北市教育局內進行工作實習，在整體培訓課程結束後須接受考評，考評通過後由教育局頒發合格證書，做為自我突破證明與肯定。

清水高中許欣霖主任表示，相當開心今年度能通過高級中等學校領導人才培育計畫甄選並參與培訓課程。希望透過行政實務到自我省思等多元豐富的課程，吸收新知並累積實力，未來為新北教育多盡一份心力。

教育局長張明文表示，新北市著重學校教育的發展，校長是領導教學邁向卓越的領航者，高中職更是學生們求學生涯探索未來的重要階段。藉由培訓在地高中職校長人才，讓優秀領導者能提前培訓，期待學員能掌握教育重要政策及議題，以鉅視、中界與微視觀點帶領高級中等學校健全發展，邁向卓越。