提升夜間用路安全，台中市府強化9所大專院校路燈照明。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

亮不亮有關係！台中市建設局針對9所提出照明提升需求的大專院校，全數完成32盞路燈增設、14盞路燈汰換，開學在即，市府將持續提升用路安全，照亮民眾安心回家的路。

台中市長盧秀燕重視市民及學生族夜間用路安全，要求市府建設局全面盤點台中市主要道路及大專院校通學道路照明情況，選定路燈（區段）間距較大與目視較暗的路段增加（或汰換）照明設備，今年上半年已增設7盞、汰換109盞。

建設局長陳大田表示，市府注重市民夜間用路安全，全年365天不間斷每日巡檢路燈，並每年定期辦理主要道路照明普查，今年普查項目包括道路照度檢測、路口照明檢視、路口易肇事路段照明檢視及學區路段照明檢視等。

雖抽檢結果皆符合市區道路及附屬工程設計規範照度的規定，但為強化台中市主要道路照明，建設局於主要道路路口或易肇事路段，主動汰換老舊燈具或提升設置LED燈具強化照明。

除一般道路外，市府重點提升關台中市大專院校周邊通學道路照明環境，去年11月至今年1月市府主動發文全市18所大專院校，了解學校周邊是否有學生通勤路段需強化照明。

其中，中山醫藥大學、中台科技大學、勤益科技大學、嶺東科技大學、東海大學、亞洲大學、靜宜大學、中國醫藥大學、台中科技大學等9所大專院校提出需求後，市府接續邀集大專院校及相關單位會勘，積極優化校區鄰近道路、巷弄的照明，守護學子安全通學環境。