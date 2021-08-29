為防堵非洲豬瘟，政府宣布9月1日起將禁止廚餘養豬，農委會主委陳吉仲29日前往台中市養豬協會與中彰投以及嘉義豬農座談。他表示，非洲豬瘟可能透過廚餘高風險途徑傳染，為了保護6400多場、700億的產值，禁廚餘政策持續到9月30日止，大家要團結一致。

陳吉仲指出，非洲豬瘟可能透過廚餘高風險途徑傳染，9月1日起，所有廚餘暫時不得進入畜牧場，所有廚餘蒸煮或所有畜牧場不得使用廚餘，一直到9月30日止，政策絕對是為了保護6400多場、700億元的產值，希望政策可以具體落實。

養豬戶等表示，非洲豬瘟進來，養豬產業將整個沒有了，禁廚餘不反對，但餐廳業者廚餘如何解決，若處理不好，恐反成危機，用廚餘養豬是最艱辛，政府應設法協助養豬戶渡過痛苦歷程。台中市目前有4個掩埋場可供掩埋廚餘，如何進場安排？如果能愈快處理愈好，業者都全力配合。

台中市農業局長蔡精強指出，針對廚餘為何進掩埋場？將於明天與環保局協調，會儘量協助業者解決問題。

陳吉仲強調，中央跟地方一起合作，更重要的不是只有政府，還有在座所有中彰投以及嘉義養豬協會理事長，跟所有農民一起努力，把政策具體執行到位，大家攜手把非洲豬瘟守住，呼籲「大家團結一致」，並鼓勵業者檢舉不法，獎金有120萬元。

農委會表示，使用違法廚餘之裁處及檢舉獎勵，將依「飼料管理法第29條第2款所定使用違法廚餘案件裁罰基準」，按違法行為次數，第1次處罰3萬元、第2至6次分別為20萬、50萬、100萬、200萬、300萬元。且回溯5年期間，為次數之計算基準。