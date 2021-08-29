BNT疫苗28日開放登記，民眾如潮水般湧入，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，BNT和高端兩種疫苗受民眾歡迎程度，高下立判，但自己對於這樣的結果，並不意外。同時，游盈隆也發現，民進黨支持者的首選偏好也不是高端，顯見民進黨政府傾全力行銷高端，不但沒有引起全民支持，連大多數民進黨支持者也不大支持，蔡政府2點判斷失誤。

對「BNT門庭若市，高端門可羅雀」的結果，游盈隆今（29日）在臉書發文表示，自己一點也不意外，並表示台灣民意基金會八月民調顯示，在考慮多重疫苗偏好的條件下，69.8%的受訪者第一選擇為莫德納，接著依序為BNT的42.8%、AZ的30.2%、高端的17%。由此可見，登記BNT和高端的冷熱表現，本就可預期，沒什麼好奇怪。

游盈隆稱，有一個值得探討的問題是，民進黨支持者的疫苗偏好為何？根據自己的研究，他們的第一選擇是莫德納34.7%，第二是高端25.3%，第三是阿斯特捷利康14.7%，第四是BNT/輝瑞13%，12.2%不知道。

對於這項發現，游盈隆直言，很有趣，可以從多方面去探討，但他要問的是，為什麼只有25%的人選高端？為什麼民進黨支持者不追隨黨的領導？為什麼蔡總統兼黨主席「把手臂獻給高端」的大動作宣傳沒有出現「風行草偃」的現象？他的答案很簡單，因為人民不傻，人民有知識，有理性。

游盈隆指出，從另一個角度來問，那些第一選擇是高端的人，究竟是什麼人？從政黨支持傾向來看，有62.24%是民進黨支持者，13%是時力和台灣基進支持者，這兩者加起來就超過75%。從這角度來看，民進黨政府傾全力行銷高端疫苗但確實成效不彰，不但沒有引起全社會的支持，甚至也沒有獲得大多數民進黨支持者的響應，最後只能限縮在泛綠陣營內的一小部分人。

為什麼蔡總統主導的疫苗政策這麼不受社會歡迎？游盈隆分析，因為犯了兩個嚴重判斷錯誤：一是低估人民的智慧；二是濫用病態的愛國主義。台灣人能理性思辨，有獨立思考判斷的能力，勿庸至疑；強將施打高端疫苗和台灣價值或國力扯在一起，無異鼓吹一種病態的民族主義情緒，最終反而傷害台灣認同，是十分愚蠢荒唐的行徑。