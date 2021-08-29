大陸演藝圈近期動盪不安，鄭爽、吳亦凡、張哲瀚和趙薇等流量藝人都爆出不良事跡遭封殺除名，讓陸政府決心要徹底整頓娛樂圈；現有消息指出，陸政府下一步將清查台港藝人的立場，直接點名「有幾個紅很久的」，引發陸網熱議。

一般藝人為了追求大量曝光度，「不怕壞新聞、只怕沒新聞」，但若在大陸娛樂圈走跳的話可就要注意了，當地政府近期大力打擊劣跡藝人，央視更在昨（28日）發表文章，開頭直言「觀衆需要優質作品，而非八卦與緋聞」認為藝人要遵守職業道德，應該要致力於創作優秀作品，而不是靠花邊新聞蹭流量，為了導正娛樂圈健康的生態，必須「先除掉那些不守藝德的亂草」。

近日又有人在微博爆料大陸政府下一步動作將瞄向台港明星，以標題「港臺藝人zzlc（政治立場）重點在查」PO文，透露：「有幾個火了好多年的，危。」掀起陸網議論紛紛，其中蔡依林、孫燕姿、蕭亞軒和林宥嘉等大咖藝人都被網友點名。

微博傳出陸政府將清查台港藝人，大陸網友一面倒支持，並點名蔡依林、孫燕姿等藝人。（圖／微博）

事實上，前陣子2020東京奧運，小S因發文替東奧代表選手打氣，稱其為「國手」遭陸網質疑政治立場，一口氣痛失4個代言、損失高達3千萬，連女兒的演藝工作也慘遭波及，事後趕緊在微博表達「我不是台獨」；蔡依林則是因轉發球后戴資穎的貼文，寫下：「Respect！！！！抱緊緊，超強的。」挑起兩岸敏感神經，被大陸網友洗版質疑是否為台獨。