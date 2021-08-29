「最美博士」許藍方在本月中陷入不倫感情風波，儘管她數度發聲明駁斥，不過許藍方的形象和演藝事業仍受到影響，她請辭節目主持棒、神隱多日後，許藍方終於在日前現蹤，而許藍方今（29日）早更公布她臉書直播營收金額，並全數捐給中華殘障體育運動總會。

Facebook星賞是利用串流影片賺取收益的功能，觀眾可以購買星賞送給創作者，而每收到一顆星星，官方就會支付0.01美元（約台幣0.28元），許藍方就公開她臉書6月星賞收益數字，共美金202元，換算成台幣是5665元。

許藍方就在臉書發文：「感謝各位六月份的星星支持 你們的六月星星 捐給中華殘障體育運動總會」，許藍方取了整數5700元捐出，同時，她也曬出捐款收據以及該單位寄來的感謝狀，許藍方善行獲得網友留言讚：「博士真的是人美心善」、「加油，妳可以挺過難關的」、「有愛心的博士人美心美，未來一定會更加順利，期待妳的好表現」。

許藍方在本月中因捲入已婚醫師不倫風波，儘管她數度發聲明駁斥，但許藍方形象和事業仍受影響，隨著事件已進入法律程序，許藍方近日也積極復出開直播談兩性知識，同時，她也有感而發說：「時間不會因為任何事發生而暫停，該做的事情還是得進行，謝謝你們來，謝謝你們的支持與力量，讓我打起精神好好工作」，許藍方也希望自己能找回原本的狀態，分享健康性知識。