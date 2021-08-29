才剛代表巴勒斯坦打完亞洲盃男籃資格賽的桑尼，29日正式宣告加盟T1聯盟台中太陽，先前曾短暫待過SBL裕隆納智捷1個球季的他，將是第2次來台打球，33歲的他更打算帶著妻子與小孩來台居住，展現他想在台灣長期打球的決心，他也訂出唯一目標就是幫助台中太陽奪冠。

以下是台中太陽新聞稿內容，『T1聯盟台中太陽今天（8/29日）宣佈重磅消息，前巴勒斯坦國手、傳奇球星桑尼（Sani Sakakini）正式加盟！剛滿33歲的桑尼對自己現況相當有信心，很開心再回台灣打球，更迫不及待新賽季的到來，他高呼：「我的目標只有一個，就是冠軍！」

桑尼是巴勒斯坦國寶級的好手，擁有6季中國CBA資歷，在國際賽場上戰功彪炳，更是巴勒斯坦國家隊不可或缺的主要戰將，堪稱亞洲籃球的傳奇球星。桑尼也曾在2018-2019年來台效力SBL裕隆隊，當時寫下場均23.6分、13.6籃板、2.5助攻的優異數據，讓台灣球迷印象相當深刻。

台中太陽看中桑尼的功能性與對抗性，率先與他完成簽約，成為T1聯盟首支正式公布洋將的球隊。台中太陽總經理汪蔚傑相當肯定桑尼的能力，「他可以遊走在2到5號，從前鋒打到內線，整體對抗性非常好，能裡能外的球風，很符合我們球隊風格。」汪蔚傑說：「我們球隊有很多3D球員，相信年輕球員也可從他身上學到很多。」

桑尼感謝台中太陽讓他有機會再回台灣打球，「很開心能與台中太陽合作，我之前就認識總經理汪蔚傑了，他的經歷與履歷相當豐富，尤其他在中國WCBA 5年的執教經歷讓我相當欽佩，我相信在他與球團的規劃下，無論是醫療或體能技術方面，都能為我帶來莫大幫助，這也是我最終選擇台中太陽的原因。」

桑尼說：「這是我第2次來台打球，我對台灣並不陌生，對氣候、食物或球迷的印象都非常好，但之前都是在北部，我很期待到台中的生活！」在台中太陽球團的悉心安排之下，桑尼這次帶著妻子、兒女舉家來台，融合學習台灣的東方文化及感受台中在地的深厚人情味，也讓桑尼在為台中這座城市拚戰奮鬥時，有家人溫暖的陪伴。

33歲的桑尼提到，他知道以自己的年紀而言，在球場上必須更努力，因此就算遇到新冠肺炎疫情影響，他仍相當自律維持狀態，「我現在狀況非常好，努力維持身體機能，保持健康，很期待新賽季的到來，迫不及待與球迷們見面，而我唯一的目標就只有冠軍，會盡己所能幫助台中太陽爭取最好成績！」

桑尼預計11月來台，台中太陽更預告這只是第1波外籍球員的公布，後續還有更重磅的洋將與教練團隊，要球迷敬請期待！』