PTT鄉民對各項加碼券回應 (翻攝PTT)

行政院各部會打算推出振興加碼券，並以增加參與感為由，將採抽籤方式而非人人有獎，許多PTT鄉民不滿「拿納稅人的錢來抽券，沒抽到的人繳稅是繳心酸的嗎？」綠委何志偉今日緩頰「政府是想刺激買氣、炒熱氣氛」。民眾黨立委張其祿批評「部會錢太多在消化預算」。

行政院文化部、客委會、體育署、農委會等部會，去年為刺激消費，提出藝FUN券600元、客庄券800元、動滋券500元、農遊券250元等票券，目的是提升振興效果。

而目前傳出除了去年的加碼券會再次推出外，今年還將新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券等等，合計共8大券，預計總共發放超過1300萬份，但各項券別份數有限，不可能全民人人有獎，行政院將規劃設計單一登記平台，民眾先登記再抽籤。

張其祿指出，去年各部會發行的票券都沒有排富，也毫無道理跟公平性，比方說藝FUN券是採隨機抽籤方式，抽出身分證末碼0、3、4、5、7、8、9的民眾可獲得，而1、2、6的民眾則被排除，政府有如漫威電影的反派「薩諾斯」，彈手指抽籤就把3成民眾的權益給消滅。

張其祿說，因為疫情因素，政府去年提出《紓困振興特別條例》及特別預算案，立院也准予行政機關「錢先用、事後再向立院報備」，結果文化部等部會「錢多到沒地方花」，弄出藝FUN券等票券，發放方式還採飢餓行銷，擺明在行銷部會刷存在感。發放方式不公平也不合理，根本亂搞一通，目的是消化預算。

張其祿表示，與其讓各部會多頭馬車，自己印製發放票券，不如把資源集中，發放振興券，而與其發振興券，不如排富後普發現金給民眾。

鄉民也在PTT上紛紛表示「繳稅時不就已經參與了，政府還要什麼參與感？」、「去年沒抽到的這次有保底嗎」、「大撒幣又來了，留一堆債務給年輕人」、「為何稅金可以給政府玩抽獎？」、「疫苗要抽、紓困又要抽，政府是轉蛋機嗎」、「強制全民參與樂透，乾脆一人發一張威力彩」。