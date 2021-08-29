彰化縣長王惠美也換上原住民傳統服飾，與現場的原住民鄉親一同熱舞。（吳建輝攝）

王惠美表示，設籍在彰化的原住民人數夠有6075位，16個族群除了撒奇萊雅族尚無族人設籍之外，其他通通都有。（吳建輝攝）

每年的8月1 日是原住民日，彰化縣原定8月1日要舉辦慶典活動但因疫情順延，隨著疫情降溫警戒降至2級，29日在彰化縣原住民生活館舉辦慶祝活動，現場湧入許多居住在彰化的原住民，穿著各式族服載歌熱舞，彰化縣長王惠美也到場同歡，感受原住民的熱情。

29日近百位設籍在彰化的原住民朋友，齊聚在彰化縣原住民生活館，一同慶祝原住民族正名滿27周年，一同見證爭取原住民族主權與落實平權價值的重要歷程，活動現場也透過歌舞同歡、族服走秀等呈現原住民文化之美。

彰化原住民籍議員陳榮妹說，實值疫情嚴峻原住民慶祝活動延期迄今，感謝王惠美縣長蒞臨支持，讓現場的原住民朋友都感受到彰化如同原住民族第二個故鄉一樣，藉由原住民族日讓大家再次相聚，齊聚一堂凝聚共識，讓家知道原住民的稱呼得來不易，要為此感到珍惜驕傲。

王惠美表示，設籍在彰化的原住民人數夠有6075位，16個族群除了撒奇萊雅族尚無族人設籍之外，其他通通都有，縣府也相當重視原住民鄉親的生活品質，配合中央推行多項政策，包括年滿55歲就有裝置或維修假牙補助，全口活動假牙原民會補助3萬，縣府加碼到4萬元，上或下活動假牙同樣加碼到2萬元。

王惠美還說，另外像是急難救助、中低收入戶的生活補助樣樣不少，55歲就享有保健及長照福利，幼兒就讀幼兒園補助，建構及修繕住宅補助，原住民族綜合發展基金貸款，還有就業權益與安全保障措施等，就是希望讓定居彰化的原住民朋友，能在彰化穩定就業、安定生活。