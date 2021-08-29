社區志工花費1個多月時間協力完成「竹暴龍」。（摘自陳秋坤臉書）

國內疫情趨緩，南投日月潭是民眾選擇旅遊的景點之一，可欣賞潭水風光，還有個隱藏版的「侏儸紀公園」，為了讓遊客驚喜，由林務局南投林管處補助經費，澀水社區志工發揮創意，打造1座3公尺高的「竹暴龍」，讓園區更豐富、更具特色，再掀侏儸紀風潮，吸引遊客前來。

大雁村長陳秋坤說，澀水森林步道以蕨類分布廣泛著稱，有「侏儸紀公園」美名，今年在林務局南投林區管理處協助之下，邀請竹藝大師林群涵，及社區志工，花費1個多月時間協力完成，這座竹子製的「暴龍」矗立在2號橋上，讓遊客身歷其境，彷彿「穿越時空」回到億萬年前的恐龍時代裡。

南投縣魚池鄉「澀水森林步道」，位於中潭公路西南側大雁隧道旁澀水社區內，全長約4公里，海拔約800公尺，步道沿途可見各式經濟作物、蓊鬱森林、天然溼地及瀑布溪流等棲地環境，數十萬顆蕨樹密度驚人，且相當巨大，呈現自然原始景觀，因而被譽為「侏儸紀公園」。

當地志工指出，「竹暴龍」頭、身、四肢及尾，皆以天然的竹材編織，上千根的竹條，先泡水軟化在曬乾後，以手工1條1條穿插編織，很多都是初學者，完成後的「竹暴龍」還具有耐乾燥，不變形，不蟲蛀，耐水等優點，未來打算再增加更多園區「亮點」，遊客前來打卡、拍照，活絡地方觀光。