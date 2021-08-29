南韓26日起擴大開放年輕族群接種新冠疫苗，不過近期卻陸續傳出年輕人接種輝瑞/BNT後猝逝案例，引發社會擔憂。

南韓於26日起開放50歲以下民眾接種新冠疫苗。

南韓政府於26日起向下開放18至49歲民眾接種新冠疫苗，不過南韓《中央日報》24日報導，最近卻陸續傳出20多歲年輕人接種BNT疫苗後不幸猝逝案例。

23日，忠清南道（South Chungcheong）一名21歲女大生在接種BNT疫苗一周後猝逝，家屬說她本身並沒有健康問題。

女大生是在16日接種第1劑BNT疫苗，家屬說她並沒有出現明顯的副作用，23日當天女大生熬夜讀書，凌晨2時還被監視器拍到和友人去便利商店，不過之後家屬就聯繫不上，下午2時25分被房東發現陳屍住處。

女大生遺體上出現紫色斑點，家屬及警方已經要求進行解剖。

家屬指出，女大生近期正在準備教師資格考，家人相當擔心她的身體狀況，在她打完疫苗後每隔幾小時就聯繫一次，女大生也沒有壓力過大等自縊傾向。

濟州島一名20多歲男性也在接種BNT疫苗20多天後過世，男子因為在機場工作，因此優先在2日接種疫苗，之後出現胸痛症狀，他在22日就醫後症狀惡化死亡。

濟州島官員指出，男子本身沒有健康問題。

另一名25歲男郵差則是在接種第2劑BNT疫苗後3天喪命。男子於10日接種疫苗，之後出現肌肉痠痛症狀，10日清晨5時被家人發現身亡。

家屬隨後向青瓦台請願，男子的姐姐表示，男子7月才進行過健康評估，除了肝酵素（Liver Enzymes）偏高外，其他正常，家屬懷疑死因和疫苗有關，由於男子的第一份屍檢報告並未判斷死因，韓國疾病管理廳（KDCA）及國家法醫中心（National Forensic Service）將進一步調查，預計1至2個月後才會有結果。

目前韓國政府僅承認3種類型的症狀為接種疫苗後的副作用，包括過敏性反應或嚴重過敏反應、由AZ或嬌生疫苗引起的不尋常血栓伴隨血小板低下、以及接種BNT、莫德納疫苗後出現的心肌炎或心包膜炎。

至今韓國政府證實2例死亡案例為疫苗副作用致死案例，包括一名接種AZ疫苗後誘發罕見血栓的30多歲男子，另一名20多歲男子接種BNT疫苗後死於心肌炎。

疫苗引發的副作用讓南韓年輕人愈來愈感到擔憂，南韓官員強調接種疫苗利大於弊，呼籲民眾不要過度恐慌。

梨花女子大學木洞醫院教授權恩美（Chun Eun-mi，音譯）強調，在20多歲年輕人身上出現的疫苗副作用多數不會致死，不過也認為應該進一步檢查及公布死因，降低民眾焦慮。