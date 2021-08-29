大谷翔平又締造個人新紀錄了，這次他是用快腿跑出來的，29日天使10-2痛打教士，大谷在混戰中跑出本季第20次盜壘，加上他原本的41支全壘打，成為大聯盟最新一位「40-20」俱樂部成員！

由於此戰還是8月的比賽，大谷翔平在9月1日之前取得「40-20」俱樂部的門票，根據推特《Stats By STATS》的數據，美聯史上在大谷翔平之前只有兩人做到。首位是1999年的傳奇巨星小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)，第2位是洋基退役球星A-Rod(Álex Rodríguez)在2007年做到。

A-Rod後來給人重砲的形象，其實他年輕時曾跑出單季46次盜壘（1998年），小葛瑞菲最高紀錄是單季24盜（1999年），那時兩人都還在水手隊。網路上立即就有球迷詢問，小葛瑞菲和A-Rod的投手自責分率是多少？這就顯示出大谷的可怕，他已經是優秀的投手了，居然還是「40-20」俱樂部的成員。

然而大谷近來陷入打擊低潮（23打數3安打），此戰4打數掛零，第5局他獲得四壞保送，成功盜上二壘，接著隊友擊出長打將他送回。天使全場12安，沃許(Jared Walsh)3安猛打賞包含個人第24轟。教士看板球星小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)近期同樣陷入打擊低潮（30打數4安打），此戰也是繳白卷，仍以35轟暫居國聯全壘打王。